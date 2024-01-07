У жіночому турнірі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії візьмуть чотири українські тенісистки. Натомість у чоловічому розряді змагатимуться двоє українців.
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З ким зіграють українці
Усі шестеро вже дізнались суперників, з якими зустрінуться у першому колі престижного турніру. Даяна Ястремська, яка із цього списку є найбільш впізнаваною, зійдеться із 223-ю ракеткою світу із Хорватії Леєю Бошкович.
- Даяна Ястремська (№98 WTA, Україна) – Леа Бошкович (№223 WTA, Хорватія)
- Дар'я Снігур (№136 WTA, Україна) – Сінья Краус (№199 WTA, Австрія)
- Юлія Стародубцева (№157 WTA, Україна) – Мартіна Капурро Таборда (№153 WTA, Аргентина)
- Катаріна Завацька (№174 WTA, Україна) – Армоні Тан (№231 WTA, Франція)
У чоловічому розряді Україну представлятимуть двоє тенісистів – Віталій Сачко та Ілля Марченко.
- Віталій Сачко (№169 ATP, Україна) – Денис Євсєєв (№190 ATP, Казахстан)
- Ілля Марченко (№220 ATP, Україна) – Нерман Фатич (№217 ATP, Боснія і Герцеговина)
- В основній сітці вже точно Україна буде представлена чотирма тенісистками – Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Марта Костюк.
- П'ять українців змагатимуться у парному розряді – Костюк, Калініна, Надія та Людмила Кіченок, а також Денис Молчанов.