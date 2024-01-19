Болезненное поражение: Цуренко разгромно проиграла второй ракетке мира и покинула AO-2024

В пятницу, 19 января, Леся Цуренко провела свой матч третьего круга Australian Open. Соперницей украинки была действующая чемпионка турнира Арина Соболенко.

Леся Цуренко – Арина Соболенко 0:2 (0:6, 0:6)

Соперницы в третий раз встречались на корте между собой. После матча в Мельбурне личный счет стал 2:1 в пользу "нейтральной" теннисистки, пишет 24 Канал.

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К сожалению, борьбу второй ракетке мира украинка не смогла навязать. Поединок длился всего 55 минут и закончился "сухой" победой триумфаторки Australian Open-2023.

В течение поединка Леся Цуренко не совершила ни одного эйса при шести двойных ошибках, не использовала единый брейк-поинт, набрала 7 винеров и допустила 15 невынужденных ошибок.

. В следующей стадии турнира Арина Соболенко сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Напомним, что в одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии продолжают борьбу еще 3 украинки. Марта Костюк уже добралась до 1/8 финала, а Даяна Ястремская и Элина Свитолина. свои матчи проведут 20 января.

Смотрите видеообзор матча Цуренко – Соболенко