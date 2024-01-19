Драма со счастливым концом: Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Australian Open – видео

В пятницу, 19 января, начались матчи 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. В одном из них Марта Костюк встречалась с "нейтральной" Элиной Аванесян.

Элина Аванесян – Марта Костюк 1:2 (6:2, 4:6, 4:6)

Это был первый очный поединок между соперницами. Он длился чуть больше двух с половиной часов и закончился счастливым концом для украинки, хотя после красивого камбека она едва не потеряла огромное преимущество, пишет 24 Канал.

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Первый сет Марта сразу начала с брейка и повела с гандикапом в 2 гейма, но после этого начался провальный отрезок. Аванесян была успешнее в следующих четырех близких геймах, а 2 последние взяла очень уверенно – 6:2.

Вторая партия началась с еще одного проигранного гейма на подаче украинки, но она вовремя смогла собраться. Марта сделала брейк, после чего забрала еще одну подачу соперницы и выходила на финиш сета при счете 2:5 и в восьмом гейме имела 2 сетбола. Однако не реализовала их, и уверенное преимущество изменилось на 4:5, и Аванесян при этом дважды имела геймбол, но все же десятый гейм стал решающим в сете и с третьей попытки украинка реализовала в нем сетбол – 4:6.

Казалось, что во втором сете болельщики увидели качели, но это еще были цветочки. Костюк в третьей партии сначала создала гандикап в 4 гейма, после чего так же быстро его потеряла.

При счете 4:4 и 30:30 стало страшно уже за украинку, ведь психологическое преимущество имела "нейтральная" теннисистка, и все же это был день Марты, которая 6 последних розыгрышей оставила за собой и во второй раз в карьере пробилась в 1/8 финала турнира Grand Slam и впервые на Australian Open.

Смотрите видеообзор матча Аванесян – Костюк

. В четвертом раунде австралийского мейджора Марта Костюк сыграет против победительницы пары Мария Тимофеева (без флага) – Беатрис Хаддад Мая (Бразилия).