Все будет зависеть от меня, – Ястремская поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала AO-2024

В понедельник, 22 января, Даяна Ястремская провела свой поединок 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. Соперницей украинки была экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко.

Даяна одержала победу в двух сетах над "нейтральной" теннисисткой. Благодаря этому успеху Ястремска впервые пробилась в восьмерку лучших на турнирах серии Grand Slam.

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Ястремская дала оценку своей будущей сопернице

В 1/4 финала Australian Open могло состояться украинское дерби, но Элина Свитолина из-за травмы не смогла продолжить матч и уже после третьего гейма покинула корт в слезах. Так что соперницей Даяны Ястремской станет чешская теннисистка Линда Носкова.

Уроженка Одессы поделилась ожиданиями от предстоящего противостояния. Она с уважением высказалась о 19-летней оппонентке и заявила, что при подготовке к матчу будет фокусироваться в первую очередь на себе:

Линда хороший игрок. Я видела несколько ее матчей. Думаю, это будет сложный, но интересный матч, и мне нечего сказать о нем. Мне нужно быть более сконцентрированным на себе, потому что все будет зависеть от меня. Но она отличный игрок. И хороший человек.

Также Даяна ответила вопрос, что изменилось в ее подходе к нынешнему турниру, который уже стал прорывным в карьере. Украинка заявила, что не очень хочет погружаться в прошлое и вспоминать, какой она была раньше и довольно скромно высказалась о своем прогрессе:

Мне кажется, что я не так уж много достигла. Это всего-навсего четвертьфинал, а у меня уже был опыт выступлений на турнирах Grand Slam. Я не могла играть хорошо и показывать хорошие результаты, потому что что-то было внутри меня, и я говорила об этом, о давлении и прочем и ничего не изменилось. Я просто расслабилась.

Отметим, что в четвертьфинале турнира сыграет еще одна украинка. Марта Костюк сразится за право выступить в полуфинале с четвертой ракеткой мира Коко Гофф.

. Выход сразу двух украинских теннисисток в восьмерку лучших на турнире серии Grand Slam является историческим рекордом нашей страны.