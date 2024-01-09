Не оправдал звание фаворита: вторая ракетка Украины неожиданно облажался на Australian Open

Илье Марченко давали больше шансов в бою с Нерманом Фатичем, хотя боснец и идет выше в рейтинге ATP. Однако балканец не дал украинцу ни одного брейка.

Илья Марченко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) 0:2 (4:6, 6:7)

В австралийском Мельбурне стартовала квалификация к первому турниру Grand Slam в 2024 году. Отбор на Australian Open проходит в три раунда, пишет 24 канал.

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К сожалению, ни один из украинцев не попал прямо в основную сетку. Впрочем, Виталий Сачко и Илья Марченко оказались в квалификации и должны проходить трех оппонентов.

Впрочем, для второй ракетки Украины путь на Australian Open получился очень коротким. В первом раунде Марченко попался находящийся поблизости в рейтинге ATP босинец Нерман Фатич.

Илья идет 218-ым, а Нерман – 210-ым. Тем не менее, украинец считался явным фаворитом дуэли, но на корте не смог этого доказать. Фатич справился с Марченко менее чем через два часа.

В первом сете наш земляк стартовал с проигранного гейма на своей подаче, что и предопределило проигрыш сета. Во втором же соперники умело брали "свои" гейма, но босниец решил игру в свою пользу на тайбрейке.

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Таким образом, 36-летний уроженец Каменского завершает выступления на Australian Open. Этим поражением Илья продолжил нелестную для себя серию провалов в квалификациях на Grand Slam.

В последний раз Марченко выступал в основной сетке этих турниров только в 2017 году на Уимблдоне. В ночь на 10 января свой стартовый матч квалификации проведет первая ракетка Украины Виталий Сачко. Его оппонентом станет Денис Евсеев из Казахстана.