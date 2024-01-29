Конец победной серии: Валенсия без шанса уступила Атлетико – как сыграл Яремчук

Валенсия пропустила дважды от Атлетико и потерпела первое поражение в чемпионате в 2024 году. Роман Яремчук отыграл меньше тайма и не смог помочь левантийцам.

Атлетико– Валенсия 2:0

Голы: Лино, 45+4, Депай, 57.

В этот уикенд в чемпионате Испании проходят матчи 22 тура Ла Лиги. На вечер воскресенья была вынесена встреча с участием Атлетико, принимавший амбициозную Валенсию, пишет 24 канал.

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Левантийцам прогнозировали борьбу за выживание этого сезона. Однако подопечные Барахи пока удивляют и явно намерены побороться за еврокубки.

Периодически получает игровую практику и Роман Яремчук, но украинец в основном выходит на замену и в Ла Лиге пока забил только раз. На игру с Атлетико форвард Валенсии снова попал в запас.

Мадридцы владели тотальной инициативой и должны были выходить вперед еще в первом тайме. Однако открыть счет подопечные Симеоне смогли только перед самым перерывом.

Гризманн невероятным дальним пас вывел Лино один на один из Мамардашвили. Игрок Атлетико обыграл грузина. В начале второго тайма Бараха выпустил Яремчука в надежде спасти игру.

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Впрочем, сразу после его выхода Атлетико удвоил счет. Защита Валенсии не усмотрела за Молиной, который принял мяч после кросса и прострелил в центр. Там Депай выиграл верховое единобоство и оформил гол.

К несчастью, выход Романа не изменил результат. Атлетико контролировал игру и позволил украинцу ударить только раз издалека (Облак был на месте). Валенсия прерывает свою четырехматчевую победную серию в Ла Лиге и падает на 8 место. Атлетико же догнал Барселону и теперь третий.