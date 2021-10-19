Атлетико – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Ливерпуль и Атлетико 19 октября сыграют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики этот матч могут посмотреть онлайн, а также по телевидению.

В этом сезоне в Украине сменился правообладатель для трансляции матчей еврокубков. Следующие три сезона матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будет транслировать Megogo.

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Атлетико – Ливерпуль: где смотреть

Именно там можно будет просмотреть встречу Атлетико – Ливерпуль. Начало матча – в 22:00.

Из-за этого платформа даже изменила систему подписок (когда-то их было только две). Теперь же трансляция футбольных матчей доступна для подписчиков по подписке "Максимальная", которая обойдется в 299 гривен в месяц.

Также матчи Лиги чемпионов будет транслировать и кабельный провайдер "Воля". Однако для этого придется подключать дополнительный пакет "Pro Sport", который обойдется в 199 гривен на 30 дней.