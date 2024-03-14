Облак – кошмарный сон для игроков Интера: Атлетико выгрыз путевку в 1/4 Лиги чемпионов – видео

В среду, 13 марта, состоялись два последних матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/2024. В одном из них Интер гостил на поле мадридского Атлетико.

Атлетико – Интер 2:1 (2:2 после двух матчей, по пен. 3:2)

Голы: Гризманн, 35, Депай, 87 – Димарко, 33

Первая игра между этими клубами закончилась минимальной победой Интера дома 1:0. Единственный и победный гол в составе "нерадзурри" забил нападающий Марко Арнаутович, сообщает 24 Канал.

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Первого гола в поединке пришлось ждать 33 минуты, когда Интеру удалась прекрасно атака. Барелла с фланга отдал в центр штрафной под удар Димарко, который открыл счет в поединке – 0:1 в пользу итальянского клуба.

Видео гола Димарко

Однако радость гостей была недолгой. Уже через две минуты счет на стадионе "Цивитас Метрополитано" стал равным 1:1. Все началось с передачи с фланга, которую смогли нейтрализовать защита Интера. Но мяч отскочил к Коке, футболисты Интера пытались заблокировать удар, но мяч после двух рикошетов отлетел прямо к Гризманну, который уже расстреливал владения Зоммера.

Были опасения относительно офсайда у Мораты. Однако главный арбитр матча заявил, что гол был забит по всем футбольным правилам. Атлетико вернулся в игру.

После этих двух голов команды начали играть еще более живо, особенно это касалось "матрасников". Гризманн мог оформлять дубль, если бы Павар не заблокировал его выстрел из пределов штрафной, переведя мяч на угловой.

До свистка на перерыв команды больше не забивали.

Спасительный гол Депая

Во втором тайме команды продолжали показывать атакующий футбол почти без центра поля.

Чалханоглу и Де Пауль обменялись ударами, которые не увенчались голами.

В середине второй части встречи Мората замыкал прострел с фланга – мяч пролетел мимо правой стойки.

Очередной свой опасный момент упустил Гризманн. Зоммер потащил первый удар Антуана, после чего накрыл мяч собой, не дав французу сыграть на добивании.

Гости ответили супермоментом Тюрама, который оказался перед воротами соперника, но с очень выгодной позиции пробил выше ворот. Интер упустил возможность снова выйти вперед.

Подопечные Симеоне пытались перевести ответный матч в дополнительные таймы. Сверхопытный Коке на последних минутах попал в штангу.

Зато другой момент хозяев стал голевым. Депай после передачи Коке впервые в матче вывел Атлетико вперед 2:1 и перевел игру в экстратайм.

Видео гола Депая

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Первый острый момент в дополнительном тайме был в исполнении хозяев. Зоммер выдал молниеносный сейв после удара Депая. На что гости из Италии ответили не менее опасно. Мартинес дотянулся головой до передачи с фланга, но попасть в рамку ворот Атлетико не смог.

На поле появлялось все больше фолов и борьбы. Ни один из клубов не хотел отпускать из своих рук путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первом дополнительном тайме забитых голов не было. Вторая 15-минутка тоже не принесла ни одной из команд выхода в следующую стадию соревнований. Борьба дошла до серии послематчевых пенальти, где точнее были футболисты Атлетико – 3:2.

Команда Симеоне вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Футболисты Интера будут наблюдать за поединками следующей стадии по телевизору. Уже 15 марта Интер узнает своего следующего соперника в ЛЧ.