Барселона прагматично обыграла Атлетико и оторвалась от Реала: видео победного гола

Подопечные Хави сумели преодолеть испанский гранд и без помощи от Роберта Левандовского. Единственный мяч во встрече записал на свой счет Усман Дембеле.

Атлетико – Барселона 0:1

Гол: Дембеле, 22.

В центральной встрече 16-го тура испанской Ла Лиги сошлись гранды местного футбола – Барселона и Атлетико. Подопечные Хави подошли к встрече с позиции лидера таблицы. 24 канал.

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К началу тура каталонцы опережали Реал только по разнице мячей, но после поражения мадридцев от Вильярреала могли вернуть себе единоличное лидерство. У команды Хави была серия из пяти побед в чемпионате, но после ЧМ "блаугранас" не смогли одолеть Эспаньол (1:1).

Атлетико же ведет борьбу за место в ЛЧ, замыкая на начало тура топ-четверку, Впрочем успех Бетиса на поле Райо Вальекано оттеснил "матрасников" на пятую строчку, поэтому подопечным Симеоне нужно было останавливать лидера для возобновления позиций.

Прагматичная Барселона

У Барселоны из-за дисквалификации отсутствовал Левандовский, однако это не сильно повлияло на атакующий ресурс команды. В старты вышли Фати и Дембеле. И именно последний открыл счет.

Педри успешно прошел по центру, отдал на Гави, а тот скатился под удар французу. Усман с первого прикосновения пробил Облака. Это был один из всего двух ударов каталонцев в творение ворот соперника.

Видео гола Дембеле:

Но он оказался победоносным. Гости отдали мадридцам контроль над мячом, а сам Атлетико тратил свои немногочисленные возможности. Из 18-ти ударов всего пять летели в ворота, но Барселону спасал тер Штеген.

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Победа позволяет "блаугранасу" самостоятельно возглавить чемпионат Испании и оторваться от Реала на три очка. Атлетико же остался на пятой строчке, в одном балле позади топ-четверки.