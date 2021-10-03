Кризис команды Кумана продолжается: Атлетико благодаря Суаресу добило Барселону – видео

Барселона 2 октября гостила на стадионе Атлетико в 8 туре Ла Лиги. Команда Рональда Кумана потерпела очередное поражение на выезде.

Атлетико – Барселона 2:0

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44

Атлетико в атаках начало поединок. Лемар и Феликс проверили на бдительность голкипера Барселоны. Их удары были мимо ворот, но тер Штеген контролировал ситуацию в обоих эпизодах.

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В середине первого тайма активность хозяев была вознаграждена. Суарес увидел свободного Лемара, тот протащил мяч ближе к воротам и мощным ударом под перекладину открыл счет во встрече – 1:0. Барселона снова первой пропустила. Голевой ассист – в активе бывшего игрока каталонского клуба Луиса Суареса. Но на этом уругвайский футболист не остановился.

Уже через три минуты очень опасно из-за пределов штрафной пробивал Коутиньо – мяч пролетел совсем рядом с владениями "матрасников". Хозяева ответили 100-процентным моментом. Снова Суарес был в центре внимания. Луис оказался с мячом перед воротами Барселоны, но обводящий удар в дальний угол был неточным.

В конце первого тайма Суаресу все же удалось забить в ворота бывшей команды. Игроки Атлетико организовали стремительную контратаку. Лемар отдал на свободного Суареса, который очень легко обыграл голкипера и удвоил преимущество "матрасников" – 2:0.

"Сухой" тайм

На перерыв команды ушли при полном преимуществе хозяев из Мадрида.

После отдыха снова хороший момент упустил Коутинью, который из пределов штрафной пробил прямо в руки голкиперу. Ответ хозяев был похожим. Феликс обыгрался с Суаресом, получил ответную передачу и без раздумий пробил. Выстрел был очень легким для опытного вратаря Барселоны.

Последнюю возможность хотя бы уменьшить преимущество Атлетико в счете имел Депай. Но голландец высоко пробил после штрафного с опасной позиции.

После победы "матрасники" сравнялись по очкам с другим мадридским клубом Реалом. У обеих команд по 17 очков. Эти клубы разделяют первую и вторую позицию в таблице Ла Лиги. Правда, у Реала есть еще игра в запасе.

Барселона с 12 очками опустилась на 9 место.

Атлетико обыграло Барселону по всем показателям – 2:0.

Атлетико – Барселона видеообзор матча