Атлетіко – Барселона 2:0

Голи: Лемар, 23, Суарес, 44

Атлетіко в атаках розпочало поєдинок. Лемар та Фелікс перевірили на пильність голкіпера Барселони. Їх удари були повз ворота, але тер Штеген контролював ситуацію в обох епізодах.

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У середині першого тайму активність господарів була винагороджена. Суарес побачив вільного Лемара, той протягнув м'яч ближче до воріт та потужним ударом під поперечину відкрив рахунок у зустрічі – 1:0. Барселона знову першою пропустила. Гольовий асист в актив колишнього гравця каталонського клубу Луїса Суареса. Але на цьому уругвайський футболіст не зупинився.

Вже через три хвилини дуже небезпечно з-за меж штрафного пробивав Коутінью – м'яч пролетів зовсім поруч з володіннями "матрацників". Господарі відповіли 100-відсотковим моментом. Знову Суарес був у центрі уваги. Луїс опинився з м'ячем перед воротами Барселони, але обвідний удар у дальній кут був неточним.

Наприкінці першого тайму Суаресу таки вдалось забити у ворота колишньої команди. Гравці Атлетіко організували стрімку контратаку. Лемар віддав на вільного Суареса, який дуже легко обіграв голкіпера та подвоїв перевагу "матрацників" – 2:0.

"Сухий" тайм

На перерву команди пішли за повної переваги господарів із Мадрида.

Після відпочинку знову гарний момент змарнував Коутінью, який з меж штрафного пробив прямо у руки голкіперу. Відповідь господарів була схожою. Фелікс обігрався з Суаресом, отримав передачу у відповідь та без роздумів пробив. Постріл був дуже легким для досвідченого воротаря Барселони.

Останню можливість бодай зменшити перевагу Атлетіко у рахунку мав Депай. Але нідерландець високо пробив після штрафного з небезпечної позиції.

Атлетіко переграло Барселону за усіма показниками – 2:0.

Після звитяги "матрацники" зрівнялись за очками з іншим мадридським клубом Реалом. В обох команд по 17 очок. Ці клуби розділяють першу та другу позицію у таблиці Ла Ліги. Щоправда, у Реала є ще гра у запасі.

Барселона із 12 очками опустилась на 9 місце.

Атлетіко – Барселона відеоогляд матчу