Активность украинца переросла в гол: Цыганков отличился за Жирону – видео

Жирона 19 февраля гостит на поле Атлетик Бильбао в последнем матче 25-го тура Ла Лиги-2023/2024. Первая часть игры прошла под контролем хозяев, но все изменилось на старте второй части игры.

Уже на старте поединка Атлетик повел в счете после грубой ошибки от Жироны на своей части поля. Беренгер открыл счет в поединке 1:0, пишет 24 Канал.

Смотрите также Трубин получил картину после победы Бенфики: украинец отблагодарил фана игровой футболкой – видео

Пятый гол Цыганкова в этом сезоне

Целый первый тайм хозяева контролировали ход поединка. Жирона запомнилась лишь двумя ударами от Виктора Цыганкова, один из которых парировал голкипер баскского клуба. Еще в одной опасной атаке участие принял другой украинский легионер Жироны Артем Довбик.

На старте второго тайма третий удар от Цыганкова стал результативным. Виктор в одно касание замкнул передачу от партнера по команде и в упор пробил по воротам хозяев. Счет стал равным 1:1.

Видео гола Цыганкова в ворота Атлетик Бильбао

Для правого вингера сборной Украины этот гол стал 5-м в текущем сезоне-2023/2024. Также в активе бывшего динамовца 3 ассиста.

По состоянию на 60-ю минуту счет в матче уже стал 3:1 в пользу Атлетика, который воспользовался очередными ошибками Жироны в обороне.