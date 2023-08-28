Некоторые за сезон столько не забивают: Ворскла наколотила 30 голов в матче Кубка Украины

Футболистка Ворсклы показала мужской команде полтавского клуба, как нужно забивать голы в ворота соперника. Ворсклянки поиздевались над киевским Атексом в розыгрыше Кубка Украины.

Надголевой матч состоялся 28 августа в рамках 1/8 финала женского Кубка Украины-2023. Именно Ворскла была явным фаворитом противостояния в игре против Атекса, что и доказала, пишет 24 Канал.

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Лучшее уж техническое поражение

Уже первый гол в матче был забит на 4-й минуте. Николь Козлова размочила нули на табло 0:1. Уже к 20-й минуте счет в поединке стал 0:8 в пользу гостей из Полтавы. Нападающая Яна Калинина оформила покер (4 гола), хет-трик (с учетом первого мяча) в активе все той же Козловой и гол в свои наработки добавили Анна Давыденко.

На этом в первом тайме футболисты Ворсклы не остановились. До перерыва мяч еще 9 раз. Козлова забила свой четвертый гол, хет-трики оформили Вероника Андрухов и Ольга Осипян. А Калинина еще раз огорчила голкиперку Атекса.

Первая часть встречи закончилась со счетом 0:17 в пользу Ворсклы.

Во второй 45-минутке киевлянки пропустили еще 13 голов: Ирина Подольская (1), Вероника Андрухов (5), Ольга Осипян (4), Яна Котик (2) и Камила Кульмагамбетова (1).

Финальный свисток зафиксировал некий космический результат 0:30. Ворскла проходит в четвертьфинал женского Кубка Украины-2023.

Однако подобные результаты показывают всю конкуренцию в женском украинском футболе.

Женская команда Ворсклы показала мужской, как нужно забивать. Ведь подопечные Виктора Скрипника в четырех сыгранных поединках забила 6 голов и пропустила 8 мячей от соперников.



Результат матча Атекс – Ворскла / Фото полтавского клуба