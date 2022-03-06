Аталанта второй раз за сезон проиграла Роме, Малиновский организовал удаление: видео

В субботу, 6 марта, состоялось три матча 28 тура чемпионата Италии по футболу. Аталанта минимально проиграла Роме, а Руслан Малиновский вышел на 60-й минуте.

Рома – Аталанта 1:0

Гол: Абрахам, 32

Удаление: Мхитарян, 90+6 – Де Роон, 90+4

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Победу хозяевам футбольного "Стадио Олимпико" в Риме в матче 28 тура принес британский форвард Ромы Тамми Эбрахам, сообщает 24 канал.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел на поле в середине второго тайма, заработав за грубую игру желтую карточку.

Следовательно, Рома отстояла минимальную победу и догнала Аталанту в турнирной таблице – команды имеют по 40 очков в активе, но бергамаски сыграли на матч меньше.

Рома – Аталанта видеообзор

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