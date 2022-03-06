Рома – Аталанта 1:0

Гол: Абрахам, 32

Вилучення: Мхітарян, 90+6 – Де Роон, 90+4

До слова Українець Сікан віддав переможний асист та допоміг здолати Шальке у Бундеслізі: відео голу

Перемогу господарям футбольного "Стадіо Олімпіко" в Римі у матчі 28-го туру приніс британський форвард Роми Таммі Ебрахам, повідомляє 24 канал.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов на поле у середині другого тайму, заробивши за грубу гру жовту картку.

Відтак, Рома відстояла мінімальну перемогу і наздогнала Аталанту в турнірній таблиці – команди мають по 40 очок у активі, але бергамаски зіграли на матч менше.

Рома – Аталанта відеоогляд

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