Малиновский отметился дублем в победном матче Аталанты со счетом 15:0

Аталанта продолжает подготовку к новому футбольному сезону. Бергамовский клуб разбил любительский клуб Раппрезентатива Валь Сериана.

Мастер-класс от Аталанты

Подопечные Джана Пьера Гасперини наколотили сопернику 15 мячей. Можно сказать, что Аталанта даже не увидела этот любительский клуб. Соперник даже не смог забить гол престижа.

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Участие в матче принял украинский легионер Руслан Малиновский. Атакующий полузащитник не пошел без футбольного поля без забитых мячей. Украинец отличился дублем во втором тайме. Как раз Малиновский поставил точку в поединке.

Следует отметить второй мяч Руслана. Малиновский красиво убрал опекуна и легко обыграл голкипера соперника.

В итоге – 15:0, разгромная победа Аталанты.

В прошлом сезоне Малиновский отыграл за Аталанту 41 матч, за которые забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

Видеообзор матча Аталанта – Раппрезентатива Валь Сериана

Новый сезон Серии А Аталанта начинает 13 августа матчем против Сампдории.