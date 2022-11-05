Наполи не остановить: неаполитанцы одержали волевую победу над Аталантой – видео голов

Подопечные Лучано Спаллетти пропустили первыми, но нашли силы вырвать победу. Руслан Малиновский появился на поле только после перерыва и ничем не запомнился.

Аталанта – Наполи 1:2

Голы: Лукман, 19 (пен.) – Осимхен, 23, Элмас, 35.

В субботу в чемпионате Италии состоялся центральный поединок 13 тура Серии А. В Бергамо встретились действующие лидеры турнирной таблицы – Аталанта принимала Наполи, пишет 24 канал.

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Команда Лучано Спаллетти еще не знала горечи поражения в чемпионате и уверенно лидирует, опережая Аталанту на пять баллов. Два тура назад бергамаски уступили Лацио, из-за чего отстали от "партенопеев".

По неприятной традиции этого сезона Гасперини оставил украинца Руслана Малиновского на замене. Наш хавбек всего четырежды был выпущен со старта. В свою очередь, Наполи не мог рассчитывать на Кварацхелию, который невероятно выступает в этом сезоне, записавший на свой счет по 8 голов и ассистов.

Волевая победа на классе

Аталанта удачно начала игру и уже на 19-й минуте получила право на пенальти после игры рукой от неаполитанца. Приговор уверенно реализовал конкурент Малиновского по позиции Лукмана.

Впрочем, Наполи руки не опустил. Еще до перерыва гости не только восстановили паритет, но даже вышли вперед. Сначала Осимхен точно запер подачу с фланга.

А перед концом первого тайма Виктор уже помог Элмасу отличиться. Нигериец успешно скрылся в контратаке и прострелил в центр, где Элиф мастерски разобрался с оппонентами.

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Во втором тайме Гасперин прибег к заменам с 70 минуты. Первым на поле появился как раз Малиновский, но ничем украинец отличиться не смог. У Аталанта было игровое преимущество во втором тайме, но гости грамотно отбивали атаки и удержали нужный счет.

Триумф позволяет Наполи еще больше закрепиться на первом месте, выиграв 11 из 13 матчей чемпионата. Отрыв от Аталанты теперь составляет восемь очков. Сами же бергамаски пока вторые, но по итогам тура "богиню" может обойти еще пять команд. В следующем туре Аталанта сыграет с Лечче, а Наполи примет Эмполи.

Видеообзор матча Аталанта – Наполи: