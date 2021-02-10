Аталанта 10 февраля будет принимать Наполи во втором матче полуфинала Кубка Италии. Онлайн-трансляция встречи – на Спорт24.

Первый месяц 2021 года благополучно завершился, а от второго осталось только три четверти. В Италии в перерывах между турами Серии А проводят кубковые матчи.

Домашнее поражение свело шансы Интера на выход в финал Кубка Италии практически до нуля.

Первая встреча, которая проходила в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло", завершилась нулевой ничьей. Составы у соперников были вполне боевые, но игра получилась довольно аккуратной. Гости по итогам выглядели немного интереснее, чаще доводили дело до удара, но отличиться так и не сумели.

После этого команды успели провести по одной игре в Серии А. Что интересно – дружно провалились. Аталанта принимала одного из аутсайдеров первенства Торино и сыграла результативную ничью (3:3). Интересно, что тогда хозяева забили свой третий мяч уже на 21-й минуте, после чего встали и позволили Турину отыграться.

Наполи же отправился в гости к Дженоа, который с приходом нового тренера расцвел. Подопечные Дженнаро Гаттузо уступили со счетом 1:2. Генуэзцы усилиями ветерана Горана Пандева обеспечили себе преимущество в два мяча и сели в оборону. Все оставшееся время гости имели преимущество, но спастись не получилось.

Вряд ли положение оппонентов в турнирной таблице чемпионата Италии может их устраивать. "Бергамаско" за 21 тур набрали 37 очков и расположились на седьмой строчке. У неаполитанцев очков столько же, позиция шестая, но есть еще игра с Ювентусом в запасе. Впрочем, 10 пунктов до второго места – это много.

Аталанта – Наполи: онлайн-трансляция