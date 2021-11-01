Аталанта – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Аталанта и Манчестер Юнайтед встретятся 2 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Посмотреть матч смогут и украинские фанаты Лиги чемпионов.

Аталанта – Манчестер Юнайтиед: где смотреть

Аталанта примет Манчестер Юнайтед, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, на легендарном "Олд Траффорд". Поединок начнется в 22.00.

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В Украине поединок покажет только платформа MEGOGO. В прямом эфире игру Аталанта – Манчестер Юнайтиед покажет телеканал "MEGOGO Футбол 2".

Трансляция со стадиона начнется в 21.45.

Просмотр поединка доступен по подписке "Максимальная" или "Спорт", стоимость которых составляет 199 и 299 гривен в месяц соответственно.