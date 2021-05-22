Борьба за Лигу чемпионов: прогноз букмекеров на матч Аталанта – Милан

В воскресенье, 23 мая, Аталанта и Милан сыграют ключевой матч в борьбе за Лигу чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

За тур до финиша чемпионата Италии "бергамаски" с 78 очками идут на втором месте. И хотя чемпионство им уже не светит, выпасть из четверки Лиги чемпионов они еще могут, а значит им нужна как минимум ничья.

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В мае подопечные Джана Пьеро Гасперини в гостях разгромили Парму (5:2) и на своем поле справились с Беневенто (2:0). Затем в рамках Серии А они удержали выездную победу над Дженоа (4:3), а в финале Кубка Италии уступили Ювентусу со счетом 1:2.

"Россонери" с 76 очками идут после 37 туров на третьем месте и тоже могут выпасть из топ-4. Чтобы этого точно не произошло им нужна победа над Аталантой. В мае подопечные Стефано Пиоли выступают мощно – начали с домашней победы над Беневенто (2:0), после чего разгромили Ювентус (3:0) в Турине.

Аталанта – Милан прогноз Favbet

На бумаге минимальным фаворитом поединка является именно Аталанта. Победу подопечных Джана Пьеро Гасперини оценивают коэффициентом 2,46. Вместе с тем на победу команды Стефано Пиоли букмекеры предлагают коэффициент 2,66. Ничья в поединке оценена коэффициентом 4,05.

Сейчас Милан имеет неудачную серию из трех матчей без побед в противостояниях с Аталантой. В пассиве Милана 2 поражения. Еще один матч завершился ничьей.

В шести предыдущих матчах против "россонери" Аталанта забивала минимум 1 гол. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на индивидуальный тотал Аталанты больше 1,5, который оценен коэффициентом 1,72.

Вместе с тем миланский клуб не радует результативностью в матчах против Аталанты. Индивидуальный тотал Милана меньше 1,5 оценен коэффициентом 2,03.

В предыдущем матче против Ювентуса за Аталанту забил Руслан Малиновский. Букмекеры предлагают коэффициент 2,70 на гол украинского футболиста. В лагере Милана специалисты выделяют Анте Ребича. Результативный удар хорвата оценен коэффициентом 2,20.

Поединок Аталанта – Милан начнется в 21:45.