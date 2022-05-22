Аталанта Малиновского проиграла Эмполе и пролетела мимо еврокубков: видеообзор

В субботу, 21 мая, Аталанта принимала Эмполи. Хозяева сенсационно уступили сопернику и упустили шанс на еврокубки.

Аталанта – Эмполе 0:1

Гол: Штулац, 79

Поединок против Эмполи был решающим для Аталанты в борьбе за попадание в еврокубки на следующий сезон-2022/2023. Бергамовский клуб не справились с поставленной задачей, пишет 24 канал.

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Уже на стартовых минутах гости нанесли первый удар по воротам Аталанты. Но удар Хендерсона был по центру, мяч улетел прямо в руки голкипера.

Хозяева больше времени проводили в атаках, но с выстрелами Бога, Сапаты, Копмайнерса и Дзаппакости справился Викарио. Вратарь Эмполи тащил все, что летело в рамку ворот.

Бергамовцы избивали с любых выгодных позиций.

До перерыва команды так и не размочили нули на табло.

Один роковой гол для Аталанты

После отдыха Бога классным обводным ударом поразил перекладину.

Атаковали хозяева, а забили гости, которые наказали соперника за целую гору упущенных моментов. Байрами отдал передачу на Штулаца, решившегося на удар из-за пределов штрафной. На этот выстрел не успел среагировать даже голкипер Аталанты. Мяч залетел в сетку ворот после красивого удара в одно касание – 0:1.

Штурм бергамовского клуба окончился провалом. Сапата дважды в упор расстреливал ворота соперника. Сначала голкипер отбил ногами, а уже во втором моменте после удара головой от Сапаты вратарь вытащил мяч из-под перекладины.

Аталанта минимально проиграла Эмполе на глазах родных болельщиков. Бергамовцы пролетели мимо еврокубков. Руслан Малиновский пропускал последний тур из-за перебора желтых карт.

После всех туров Аталанта с 59 очками заняла 8 место в турнирной таблице Серии А. От седьмой позиции, которую занимает Фиорентина, отставание составило лишь три балла (62 пункта).

Эмполи после победы с 41 очком закончил сезон 14-м.

Аталанта – Эмполи: видеообзор матча