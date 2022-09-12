Анонсирует замену украинца: Малиновский не удивил тренера Аталанти в мировой с Кремонезе

В воскресенье, 11 сентября, Аталанта принимала Кремонезе в 6-м туре итальянской Серии А. Бергамовский клуб неожиданно потерял очки.

Малиновский может не сыграть с Ромой

Команда Джана Пьеро Гасперини первой размочила нули на табло. Но для этого нужно было ждать 74 минуты, когда Мэрих Демирал открыл счет в матче 1:0. Уже через четыре минуты Кремонез сделал цифры на табло 1:1.

Интересно прочитать Пенальти, удаление и отмененный гол: матч Ювентус – Салернитана закончился безумным скандалом

Аталанта и Кремонезе сыграли вничью в Бергамо 1:1.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе бергамовского клуба и отыграл 56 минут. Украинец ничем не удивил на футбольном поле и был заменен Эдерсоном.

После поединка главный тренер Аталанты прокомментировал выступление своей команды. Гасперини анонсировал замены в стартовом составе на следующую игру. К сожалению, они коснулись и Малиновского, который может начать поединок против Ромы на скамье запасных или вообще вне заявки.

Были все условия для победы, но нам не удалось удержать преимущество. Нужно играть все 90 минут и производить своевременные замены. Хорошо, что сейчас 5 замен. Сейчас у меня много игроков, желающих успеха. Будет нормально, если в следующем матче Эдерсон выйдет вместо Пашалича, а Малиновский уступит место Лукману,

– сказал Гасперини.

Напомним, что Малиновский был близок к тому, чтобы покинуть Аталанту. СМИ активно сватали лидера сборной Украины в АПЛ и французскую Лигу 1, но осталось на уровне слухов.

Аталанта после 6 туров идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, уступая только Наполи. Лидер сезона, клуб Малиновского и Милан, занимающий третью позицию, имеют в своем активе по 14 очков.

Статистика Малиновского в сезоне-2022/2023

В нынешнем сезоне Руслан провел 6 поединков. За сыгранные 282 минуты украинец отличился голом и ассистом.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Аталанта не пробилась в зону еврокубков. Поэтому в этом сезоне сосредоточена только на выступлениях в Италии.

Следующий матч Аталанта сыграет против Ромы в воскресенье, 18 сентября. Начало встречи в 19:00.