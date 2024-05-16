Ювентус одолел Аталанту и завладел Кубком Италии: видеообзор матча
В среду, 15 мая, состоялся финал Кубка Италии. За трофей боролись Аталанта и Ювентус.
Аталанта – Ювентус 0:1
Гол: Влахович, 4.
Обе команды прошли тяжелый путь к финалу Кубка Италии. На кону стоял важный трофей, который клубы могли записать в свой актив, пишет 24 канал.
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Минимальная победа принесла Ювентусу трофей
Уже в начале первого тайма "бело-черные" записали забитый мяч на свой счет. На 4-й минуте Душан Влихович с помощью результативной передачи Камбьясо забил победный гол в ворота Аталанты.
Влахович позже забил еще один гол головой, однако арбитр отменил его из-за офсайда.
По результатам матча Ювентус выиграл 15-й Кубок Италии в своей истории.
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Видеообзор матча Аталанта – Ювентус
Напомним, что Аталанта вышла в финал Лиги Европы, где сыграет с немецким Байером. Матч состоится 22 мая в 22:00 по киевскому времени.