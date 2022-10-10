"Крым, кого вы поддерживаете": Усик в гневе от террористических атак России по городам Украины

Жена чемпиона мира по боксу отреагировала на массированную атаку ракетами украинских городов. Екатерина еще раз обратилась к жителям Крыма.

Утро 10 октября оказалось беспокойным для Украины. Российские фашистские войска выпустили около 80 ракет по нашим городам, из которых лишь немногим более половины были сбиты ПВО.

По теме Россия перешла рубикон: Подоляк назвал возможные последствия массированной ракетной атаки

Больше всего пострадали Киев, Львов, Запорожье и Днепр. оккупанты атаковали не только объекты критической инфраструктуры, но и гражданские места, детские площадки и школы.

Такие террористические действия не остались без внимания жены Александра Усика. Екатерина ведет информационную войну в инстаграмме, рассказывая миру об ужасе действий русских войск.

Животные. Никогда вам не прощу то, что слышат мои дети . Это вообще нормально? Старый придурок. Я думаю, если он за мост так мстит, что будет с Крымом, когда ему придется оттуда свалить? Подумайте, Крым. Кого вы поддерживаете, большинство?

– написала Усик в сторону.

Последствия террористических ударов по Украине

Премьер Денис Шмигаль написал, что часть украинских областей без света . По словам министра, нужно быть готовым к перебоям электроснабжения. В Офисе Президента заявили, что нужно готовиться к последствиям атак и подтвердили удар по ТЭЦ.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что от ракетных ударов в Киеве пострадал 51 человек, из них – 42 госпитализированы в медучреждения города. В то же время на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела известно о 4 погибших и более 16 пострадавших.