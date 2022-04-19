"Асвабадители" дотла разрушили теннисный центр в Ирпене: ужасные фото

Киевщина подверглась сокрушительным разрушениям после прихода "русского мира". Захватчики уничтожали все, что видели на своем пути.

Последствия "русского мира"

От спортивных объектов, где раньше царила конкуренция, радость и отчаяние, не осталось ничего. Российские войска полностью разрушили Теннисный центр федерации тенниса Украины, который был построен в Ирпене. Город-герой стал эпицентром войны в Украине, на фото с этого пригорода Киева нельзя смотреть без слез.

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Центр официально прекратил свое существование. Еще до 24 февраля на этой территории наслаждались игрой в теннис, а теперь здесь только руины.

К счастью, все работники спортивного объекта остались живы.

Под обстрелы попало немало спортивных объектов Украины, в том числе стадионы, инфраструктура Мариуполя и Десны, залы для фехтования, бокса и многие другие.

Полный текст из публикации из инстаграма Теннисного центра

Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование…

Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!