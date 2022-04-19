"Асвабадители" дотла разрушили теннисный центр в Ирпене: ужасные фото
Источник:инстаграм теннисного центра ФТУ
Киевщина подверглась сокрушительным разрушениям после прихода "русского мира". Захватчики уничтожали все, что видели на своем пути.
Последствия "русского мира"
От спортивных объектов, где раньше царила конкуренция, радость и отчаяние, не осталось ничего. Российские войска полностью разрушили Теннисный центр федерации тенниса Украины, который был построен в Ирпене. Город-герой стал эпицентром войны в Украине, на фото с этого пригорода Киева нельзя смотреть без слез.
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Центр официально прекратил свое существование. Еще до 24 февраля на этой территории наслаждались игрой в теннис, а теперь здесь только руины.
К счастью, все работники спортивного объекта остались живы.
Под обстрелы попало немало спортивных объектов Украины, в том числе стадионы, инфраструктура Мариуполя и Десны, залы для фехтования, бокса и многие другие.
Полный текст из публикации из инстаграма Теннисного центра
Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование…
Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!