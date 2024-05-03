В Лиге конференций в рамках 1/2 финала состоялись два матча. Английская Астон Вилла принимала греческий Олимпиакос, а итальянской Фиорентине противостоял бельгийский Брюгге.

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Астон Вилла – Олимпиакос – 2:4

Голы: Уоткинс, 45, Диаби, 52 – Эль-Кааби, 16, 29, 56 (пен), Эссе, 67.

Пирейский Олимпиакос еще до перерыва оформил комфортный перевес в счете. Аюб Эль-Кааби сделал дубль, который побудил Фиорентину больше атаковать во второй половине встречи.

В начале второго тайма "фиалкам" удалось сократить разрыв в счете до минимума благодаря голу Мусса Диаби. Впрочем, совсем скоро Аюб Эль-Кааби реализовал пенальти, оформив хет-трик, который стал для него дебютным в Лиге конференций.

Финальную точку в поединке поставил гол Сантьяго Геззе на 67-й минуте. Счет 4:2 свидетельствует о больших шансах Олимпиакоса стать финалистом еврокубкового турнира.

Фиорентина – Брюгге – 3:2

Голы: Соттиль, 5, Белотти, 37, Нзола, 90 – Ванакен, 17 (пен), Тиаго, 63

Зато итальянская Фиорентина упустила возможность получить значительное преимущество перед ответным матчем. Хотя все предпосылки для этого были.

"Фиалки" повели в счете уже на 5-й минуте благодаря Рикардо Соттиль. Впрочем, уже через 12 минут Ханс Ванакен точно пробил с 11-метровой отметки, восстановив статус-кво.

Еще 8 минут до завершения первого тайма Андреа Белотти во второй раз вывел Фиорентину вперед, а в начале второй половины встречи Рафаэль Оньедика оставил бельгийцев в меньшинстве.

Казалось бы, в такой ситуации нужно увеличивать преимущество, но нет. Брюгге удалось отыграться вдесятером благодаря голу Игора Тиаго, на что Фиорентина в компенсированное время ответила решающим точным ударом от Мбола Нзола.

К слову. Ответные матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 9 мая в Греции и Бельгии.