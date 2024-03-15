Без Аякса, но с клубом экс-тренера Шахтера: кто сыграет в 1/4 финала Лиги конференций

Также 14 марта были сыграны все матчи 1/8 финала Лиги конференций-2023/2024. Сразу восемь клубов пробились в четвертьфинальную стадию турнира.

В следующий раунд третьего по престижности еврокубкового футбольного турнира пробились сразу два греческих клуба – ПАОК и Олимпиакос. По одному представителю имеют Англия, Италия, Франция, Бельгия, Турция и Чехия, сообщает 24 Канал.

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Кто вышел в 1/4 финала Лиги конференций

В нынешнем сезоне Лиги конференций уже точно будет новый победитель. Ведь Рома и Вест Хэм, которые принимали Лигу конференций в прошлых сезонах, 14 марта вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

К сожалению, в четвертьфинальную стадию не пробился нидерландский гранд Аякс, которого из борьбы в Лиге конференций выбила английская Астон Вилла. После нулевой мировой нидерландцы потерпели сокрушительное поражение в Англии 4:0.

Фенербахче;

Лилль;

Олимпиакос;

Виктория Пльзень;

ПАОК;

Фиорентина;

Брюгге;

Астон Вилла.

Четвертьфинальные пары болельщики узнают уже 15 марта в 15:00 (по киевскому времени), когда начнется жеребьевка следующей стадии Лиги конференций.