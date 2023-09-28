Защитник сборной Украины получил травму в матче Кубка лиги: что известно о состоянии футболиста

Эвертон довольно неожиданно прошел Астон Виллу в третьем круге Кубка лиги. Однако все для "ирисок" прошло не столь гладко.

На 15-й минуте Джеймс Гарнер открыл счет в кубковом поединке 0:1. Во втором тайме команды обменялись результативными ударами, а финальный свисток зафиксировал выездную победу Эвертона 1:2. "Ириски" продолжают борьбу в Кубке лиги.

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Возможно, не все так плохо, как кажется на первый взгляд

Виталий Миколенко, начавший матч со старта Эвертона, покинул поле после перерыва. Вместо него на левом фланге обороны гостей вышел опытный Эшли Янг.

После матча стала известна причина смены украинского защитника. Они вызваны повреждением у Виталия. Поэтому Миколенко рискует пропустить следующую игру АПЛ против Лутона, который состоится 30 сентября.

Вопросы по украинцу будут принимать по результатам обследования и в преддверии поединка английского первенства.

Вероятно, что у Николенко обойдется все только убоем, но главный тренер Эвертона Шон Дайч никак не будет рисковать футболистом.

В текущем сезоне-2023/2024 Миколенко принял участие в 4 матчах своего английского клуба.

Отметим, что Эвертон выигрывает уже во втором матче подряд. Перед кубковым противостоянием "ириски" обыграли Брентфорд 1:3.

Дела у Эвертона потихоньку идут к лучшему. За 6 туров подопечные Дайча набрали 4 балла и несколько выбрались со дна таблицы. Клуб Николенко занимает 15 место среди 20 команд АПЛ.