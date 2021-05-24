Челси завершил сезон в АПЛ поражением от Астон Виллы: видео

Челси 23 мая завершил сезон на выезде с Астон Виллой. Лондонский клуб неожиданно проиграл в меньшинстве.

Астон Вилла – Челси 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази, 52 (п) – Чилвелл, 70

Удаление: Аспиликуэта, 89

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В начале матча Маунт дважды угрожал воротам соперника. Сперва его удар с дальнего расстояния легко в руки забрал голкипер. А уже второй выстрел был значительно выше ворот.

Макгинн перехватил мяч у игрока лондонского клуба, но его обводящий удар был мимо владений "аристократов". Первый гол во встрече был на 43-й минуте. Траоре откликнулся на прострел с углового и ударом под перекладину открыл счет в матче – 1:0. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Астон Виллы.

Уже после отдыха Челси добавил себе проблем. Траоре упал в штрафной гостей – пенальти. К отметке подошел Эль-Гази и уверенно развел вратаря и мяч – 2:0.

Снова Маунт решился на удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел далеко от стойки. В середине второго тайма Чилвелл замкнул подачу Пулишича – 2:1.

На предпоследней минуте Аспиликуэта повел себя грубо с соперником, отмахнувшись рукой в лицо – удаление.

Челси так и не сумел вырвать хотя бы ничью. Победа Астон Виллы 2:1. Команда Томаса Тухеля завершает сезон на 4 месте, которое позволяет ей попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Астон Вилла осталась 11-й.

Астон Вилла – Челси: видеообзор