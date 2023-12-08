Астон Вилла после МанСити готова бить Арсенал: сможет ли команда Эмери огорчить Зинченко

Клуб из Бирмингема неожиданно оказался среди лидеров чемпионата Англии. Подопечные Эмери уже одолели действующего чемпиона, на очереди – текущий лидер таблицы.

В эти выходные в АПЛ пройдут матчи 16 тура сезона 2023-2024. Центральная игра должна состояться в субботу, 9 декабря, в Бирмингеме, где местная Астон Вилла примет Арсенал, пишет 24 канал. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

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Битва лидеров АПЛ

Команда Микеля Артеты уже несколько туров удерживает лидерство в АПЛ. "Канониры" одержали четыре победы подряд и сейчас опережают Ливерпуль на два балла.

Отметим, что весомый вклад в успех Арсенала вносит Александр Зинченко, который в 14 матчах оформил по голу и ассисту. В свою очередь, Астон Вилла также неожиданно оказалась среди претендентов на чемпионство.

Команда Унаи Эмери выиграла 10 из 15 матчей чемпионата, переиграв Челси, Брайтон, Тоттенхэм и Манчестер Сити. Это позволило "вилланам" подняться на третье место, подопечные Эмери отстают от Арсенала на четыре очка.

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Букмекеры отдают больше шансов Арсеналу в отчетной игре. Коэффициент на триумф команды Артеты составляет 2,14, в то время как на хозяев – 3,45. Ничья же оценивается в 3,70.

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При этом эксперты верят в большое количество председателей. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1,76, тогда как на ТМ - за 2,20. Достоверность того, что обе команды забьют, составляет 1,63.

Астон Вилла и Арсенал отыграли 201 очный матч. Преимущество на стороне "канониров" - 87 побед при 45 ничьих и 69 поражениях. В последнее время бирмингемцы выступают неудачно против лондонцев.

Вилла проиграла 14 из 16 последних очных встреч. В прошлом сезоне Арсенал дважды праздновал успех - 2:1 дома и 4:2 на выезде. Кстати, во второй встрече дебютным голом в АПЛ отличился Александр Зинченко.