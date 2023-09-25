Состояние очень тяжелое, врачи борются, – Алиев рассказал о госпитализации Милевского

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу. Его бывший партнер по команде Александр Алиев рассказал о том, в каком состоянии находится Милевский.

Утром в понедельник, 25 сентября, Алиев записал видеообращение о состоянии Милевского. У него были проблемы со здоровьем, но он отказывался от госпитализации.

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"Хочу прояснить ситуацию по Тёме Милевскому. Слава богу, его удалось положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние очень тяжелое, врачи борются", – рассказал Александр Алиев.

По его словам, помогли в госпитализации Милевского в киевском Динамо. А президент клуба Игорь Суркис взял на себя все расходы, связанные с его лечением.

Несмотря на то, что Алиев недавно заявлял, чтобы к нему не обращались с вопросами о помощи Милевскому, он заявил, что после госпитализации постоянно к нему ездит в больницу.

Что касается самого Милевского, то после окончания карьеры он пытался развиваться в соцсетях. Но после начала войны "исчез" из информационного пространства. Когда же он снова появился на публике, то многих встревожило его состояние. Не исключено, что это связано с алкоголем.