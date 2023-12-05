"Я счастлив с ним": тренер Арсенала назвал сильные стороны Зинченко

Главный тренер Арсенала Микель Артета поддержал левого защитника своей команды Александра Зинченко. Он выделил его сильные стороны.

По словам тренера, он счастлив работать с украинцем, поскольку тот выполняет много качественной работы на футбольном поле.

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Зинченко: У него есть талант

"Ты должен любить их такими, какие они есть. У каждого игрока есть свои сильные и слабые стороны. У Алекса сильных сторон гораздо больше. Такое случается и может произойти с каждым игроком.

Мы должны извлечь урок из этого, потому что есть определенные зоны, где категорически нельзя делать определенные вещи, особенно с учетом предыдущей фазы. Вот и все. Мы прибавим.

Это свойственно ему, он может играть на позиции девятки, как атакующий полузащитник, как вингер. Он умен, и его скорость работы зашкаливает, вы видите, как он гонится за соперниками, как он прессингует, и у него есть талант находить свободные зоны и пробелы в небольших просторах. Я действительно счастлив с ним", – заявил Артета.

Отметим, что в последних матчах Александр показывал высокий уровень игры. В частности, он попал в сборную недели в АПЛ. А потом вообще очутился в компании лучших игроков недели в топ-лигах Европы.

Арсенал сейчас занимает первое место в АПЛ, опережая Ливерпуль на два очка, а Манчестер Сити – на три.

. В нынешнем сезоне Александр сыграл за Арсенал 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.