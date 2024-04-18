Возвращение легенды: Милевский официально стал игроком столичного клуба

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский возвращается в футбол. Звездный игрок усилил состав киевского медиафутбольного клуба IGNIS

Украинские болельщики уже успели соскучились за фирменной игрой Артема Милевского. Теперь звездного форварда можно будет увидеть в матчах медиалиги.

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Экс-звезда Динамо снова в игре

Милевский официально стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS. Ровесник Криштиану Роналду уже на протяжении двух недель тренируется с командой. Ему нравится атмосфера в коллективе. Кроме того, Миля отметил тренировочный процесс в столичной команде.

После тренировки болело все. Я даже в Динамо столько не бегал,

– рассказал Милевский.

Медиафутбольный клуб IGNIS уже провел презентацию своего звездного игрока.

Видеопрезентации Милевского

Внефутбольная жизнь Милевского