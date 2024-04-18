Возвращение легенды: Милевский официально стал игроком столичного клуба
Источник:ФК ИГНИС
Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский возвращается в футбол. Звездный игрок усилил состав киевского медиафутбольного клуба IGNIS
Украинские болельщики уже успели соскучились за фирменной игрой Артема Милевского. Теперь звездного форварда можно будет увидеть в матчах медиалиги.
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Экс-звезда Динамо снова в игре
Милевский официально стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS. Ровесник Криштиану Роналду уже на протяжении двух недель тренируется с командой. Ему нравится атмосфера в коллективе. Кроме того, Миля отметил тренировочный процесс в столичной команде.
После тренировки болело все. Я даже в Динамо столько не бегал,
– рассказал Милевский.
Медиафутбольный клуб IGNIS уже провел презентацию своего звездного игрока.
Видеопрезентации Милевского
Внефутбольная жизнь Милевского
- Напомним, что Артем Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре 2021 года. Экс-форвард Динамо имел определенные проблемы со злоупотреблением алкоголя, что привело к тяжелым последствиям.
- Только благодаря вмешательству друзей и президента "бело-синих" Игоря Суркиса Милевский прошел курс лечения и избавился от вредной привычки.
- Сейчас бывший футболист ведет активную медийную деятельность. Милевский также мечтает вернуться в родной клуб на одну из должностей.