Артем Милевский посетил Охматдет и шокировал своей прической: фото легенды Динамо
Источник:инстаграм Артема Милевского
Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский решил подарить детям приятные моменты. Миля приехал в травмпункт Охматдета и удивил своим внешним видом.
Артем Милевский с началом полномасштабной войны переживает непростой период. Экс-игрок Динамо и сборной Украины пропадал из публичной жизни, а потом пугал своим видом и состоянием.
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Милевский пришел в гости к раненым детям
Впрочем футболист прошел реабилитацию от алкогольной зависимости и даже был в коме, как рассказывал его друг Александр Алиев. Сейчас же Миля ведет совершенно другой образ жизни.
На днях Артем навестил детскую больницу Охматдет в Киеве. Экс-нападающий Динамо посетил травмпункт вместе со своим другом и пообщался с детьми и врачами.
Артем Милевский посетил детей в Охматдет / фото из инстаграма игрока:
Также Милевский сделал фото на память для детишек. Особенно Артем поразил своим новым стилем. Большинство фанатов привыкли к длинным волосам Мили, а тут форвард решил постричься под насадку. Стоит признать, такой стиль ему идет.
Видео помощи Милевского Охматдету:
Напомним, что недавно Артем стал видеоблогером, где вместе со своим другом Сергеем играет в онлайн-режиме в футбольную видеоигру. Во время эфира на Twitch Милевский отвечает на вопросы и вспоминает интересные истории из своей карьеры.
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Футбольный путь Милевского
- Артем родился в Беларуси, но является воспитанником киевского Динамо
- за киевлян форвард выступал с 2002 по 2013 годы и в 278 матчах оформил 87 голов (в том числе девять – в рамках Лиги чемпионов)
- на счету МИлевского четыре чемпионских трофея в УПЛ и одна выигранная бомбардирская гонка
- кроме Динамо, форвард поиграл Газиантепспор, Хайдук, РНК Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест, Кишварду и Минай
- также Милевский провел 50 игр за сборную Украины, забив 8 голов