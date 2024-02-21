Артем Милевский посетил Охматдет и шокировал своей прической: фото легенды Динамо

Бывший футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский решил подарить детям приятные моменты. Миля приехал в травмпункт Охматдета и удивил своим внешним видом.

Артем Милевский с началом полномасштабной войны переживает непростой период. Экс-игрок Динамо и сборной Украины пропадал из публичной жизни, а потом пугал своим видом и состоянием.

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Милевский пришел в гости к раненым детям

Впрочем футболист прошел реабилитацию от алкогольной зависимости и даже был в коме, как рассказывал его друг Александр Алиев. Сейчас же Миля ведет совершенно другой образ жизни.

На днях Артем навестил детскую больницу Охматдет в Киеве. Экс-нападающий Динамо посетил травмпункт вместе со своим другом и пообщался с детьми и врачами.

Артем Милевский посетил детей в Охматдет / фото из инстаграма игрока:

Также Милевский сделал фото на память для детишек. Особенно Артем поразил своим новым стилем. Большинство фанатов привыкли к длинным волосам Мили, а тут форвард решил постричься под насадку. Стоит признать, такой стиль ему идет.

Видео помощи Милевского Охматдету:

Напомним, что недавно Артем стал видеоблогером, где вместе со своим другом Сергеем играет в онлайн-режиме в футбольную видеоигру. Во время эфира на Twitch Милевский отвечает на вопросы и вспоминает интересные истории из своей карьеры.

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Футбольный путь Милевского