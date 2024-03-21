"Ребята не подведут": Федецкий – о шансах сборной Украины пройти Боснию и Герцеговину

Сегодня, 21 марта, сборная Украины сыграет в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины. Бывший игрок "сине-желтых" Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча.

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча национальной команды в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2024 против Боснии и Герцоговины. Победитель поединка выйдет в финал квалификации.

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Федецкий верит в победу сборной Украины над Боснией

"Я желаю нашей сборной так же не обращать внимание на прессу, не обращать внимание на различные провокации, а они однозначно будут. Мне кажется, что вспомнят нам и войну, которая происходит в Украине. Могут какие-то кричалки свои.

От этого нужно полностью абстрагироваться, делать свое дело, ребята понимают, что они играют в футболке сборной Украины. Я уверен, что ребята не подведут", - сказал Федецкий.

Матч сборных Украины и Боснии и Герцеговины состоится сегодня, 21 марта. Начало в 21:45 по киевскому времени.