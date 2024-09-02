Хочу дать больше команде, – Довбык рассказал о своих целях в Роме после ничейного матча Серии А
Источник:Артем Довбык
Итальянская Серия А набирает обороты, но Рома до сих пор не может набрать оптимальную форму и продолжает терять очки. Украинский нападающий "волков" высказался о результатах своей команды.
Артем Довбык опубликовал сообщение после игры с Ювентусом, в котором его команда сыграла в ничью со счетом 0:0. 27-летний форвард высказал свое мнение относительно результатов римлян в начале итальянского чемпионата.
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Артем Довбык хочет помогать Роме
После ничейной игры с Ювентусом Артем признался, что имеет большое желание помогать своей новой команде. Украинский нападающий несмотря на недвачи римьского коллектива верит в то, что все сложится как надо, но через определенное время.
Я хочу дать больше команде, но есть процесс, которого не избежать. Настойчивость и трудолюбие - ключ ко всему,
– написал Довбык.
Сообщение Артема Довбыка после матча с Ювентусом/ Фото из инстаграма футболиста
Отметим, что в первых трех турах элитного итальянского дивизиона, подопечные Даниэле де Росси набрали, лишь 2 очка и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. Украинец трижды выходил в стартовом составе, но ни разу не отличался результативными действиям.