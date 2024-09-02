Хочу дать больше команде, – Довбык рассказал о своих целях в Роме после ничейного матча Серии А

Итальянская Серия А набирает обороты, но Рома до сих пор не может набрать оптимальную форму и продолжает терять очки. Украинский нападающий "волков" высказался о результатах своей команды.

Артем Довбык опубликовал сообщение после игры с Ювентусом, в котором его команда сыграла в ничью со счетом 0:0. 27-летний форвард высказал свое мнение относительно результатов римлян в начале итальянского чемпионата.

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Артем Довбык хочет помогать Роме

После ничейной игры с Ювентусом Артем признался, что имеет большое желание помогать своей новой команде. Украинский нападающий несмотря на недвачи римьского коллектива верит в то, что все сложится как надо, но через определенное время.

Я хочу дать больше команде, но есть процесс, которого не избежать. Настойчивость и трудолюбие - ключ ко всему,

– написал Довбык.

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Сообщение Артема Довбыка после матча с Ювентусом/ Фото из инстаграма футболиста

Отметим, что в первых трех турах элитного итальянского дивизиона, подопечные Даниэле де Росси набрали, лишь 2 очка и занимают 17-ю строчку в турнирной таблице. Украинец трижды выходил в стартовом составе, но ни разу не отличался результативными действиям.