Отомстил за "привоз" Цыганкова: Артем Довбик забил свой второй гол за Жирону в Ла Лиге – видео

Артем Довбик продолжает феериты в испанском первенстве. Жирону сложно остановить в нынешней кампании.

Артем Довбик забил свой второй мяч в футболке Жироны. Форварду гол "подарил" Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

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В матче 6-го тура Ла Лиги Жирона сошлась в битве с Мальоркой. Начало игры оказалось шокирующим для каталонцев, поскольку Виктор Цыганков нечаянно привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в штрафной площадке, за что судья наказал его команду одиннадцатиметровым ударом, который "островяне" реализовали. Но вот "красно-белые" быстро отыгрались.

Видео "привоза" Цыганкова:

Выводить Жирону вперед пришлось Артему Довбику. Каталонский коллектив также получил право выполнить удар с одиннадцатиметровой отметки, который доверили Виктору Цыганову. Лидер "красно-белых" решил принять интересное решение, поскольку отдал право удару своему неоплошному земляку, заколотив мяч в сетку ворот Мальорки от стойки ворот.

Видео гола Довбика:

Напомним, данный гол стал вторым для Артема Довбика в футболке Жироны. К тому же в крайней игре победной каталонцев против Гранады (2:4), в которой отличился Виктор Цыганков, Довбик также организовал свой дебютный ассист в Испании.