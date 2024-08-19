Довбик дебютировал за Рому в Серии А: как сыграл украинец

В воскресенье, 18 августа, Артем Довбик провел первый официальный матч за свой новый клуб. Соперником Ромы в стартовом туре чемпионата Италии был Кальяри.

После трансфера из Жироны форвард сборной Украины имел в активе два выхода в товарищеских матчах за "волков". Он сыграл тайм против греческого Олимпиакоса и 80 минут в игре против "Эвертона", пишет 24 Канал.

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Неплохая игра Довбика в скучном матче

В поединке с Кальяри Артем Довбик вышел в стартовом составе. Он провел на поле 90 минут и имел все шансы стать героем встречи и отпраздновать свой дебют победным голом.

В первом тайме обе команды продемонстрировали очень слабую игру и почти вообще не создавали моментов. За 45 минут "волки" нанесли лишь два удара и ни один из них не был в створ ворот.

Вторая половина встречи уже была веселее. Два самых больших шанса забить Рома имела в конце встречи и в обоих непосредственное участие принял Артем Довбик.

На 80-й минуте Пауло Дибала выполнил навес, а украинский нападающий пробивал головой с линии вратарской площадки. К сожалению, мяч попал в перекладину.

Как Довбик попал в перекладину в матче с Кальяри: смотрите видео

Уже через три минуты римляне все же смогли забить. Довбик пробил по воротам, с ударом справился вратарь, а на добивании успешно сыграл Пеллегрини. Однако рефери отменил гол из-за офсайда.

На 90-й минуте Артем покинул поле, а на его место вышел Тэмми Абрахам. Поэтому в дебютном матче украинец не смог отличиться результативным действием, а поединок завершился "сухой" ничьей 0:0.

Смотрите видеообзор матча Кальяри – Рома

. За матч Довбик нанес три удара по воротам, выиграл две из пяти верховых дуэлей и отдал 13 из 16 точных передач.

Отметим, что следующий поединок Рома проведет 25 августа. Команда Де Росси дома будет принимать Эмполи, стартовый свисток прозвучит в 21:45.