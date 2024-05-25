Впервые после Шевченко: Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Форвард Жироны провел невероятный стартовый сезон в Ла Лиге, забив аж 24 гола. Таким образом Артему Довбику удалось получить Трофео Пичичи.

В чемпионате Испании 2023-2024 в эти выходные проходят матчи последнего тура сезона. Свою заключительную игру в пятницу провела Жирона, которая принимала аутсайдера Гранаду, пишет 24 Канал.

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Невероятный успех Довбика

Команда Мичела не оставила сопернику ни шанса сопернику, забив ему семь "сухих" мячей. К каждому из них были причастны украинцы. Виктор Цыганков оформил дубль и ассист, тогда как на счету Артема Довбика – хет-трик и результативная передача.

Эти три гола помогли Артему выиграть Трофео Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру сезона в Ла Лиге. Довбик довел свой показатель до 24-х мячей, опередив на один гол форварда Вильярреала Александера Серлота (23).

Норвежец мог в субботу оставить Довбика без титула. Однако в матче против Осасуны Серлот получил травму на 17-ой минуте и ушел с поля без результативных действий.

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Таким образом, Артем стал вторым украинцем в истории, который смог выиграть гонку бомбардиров в топ-лиге. Ранее это достижение дважды покорялось Андрею Шевченко. В сезонах 1999-2000 и 2003-2004 украинец забивал по 24 гола в Серии А.

Стоит отметить, что по итогам сезона Жирона заняла рекордное для себя третье место в чемпионате Испании. Это позволило команде Мичела впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.