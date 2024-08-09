Я не новый Лукаку, – Довбик отреагировал на сравнение с экс-нападающим Ромы

Артем Довбык в начале августа покинул солнечную Испанию и переехал в более прагматичную Италию. После фантастического успеха во время выступлений за Жирону украинец зарекомендовал себя как надежный форвард и перешел в Рому.

Капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини очень хорошо высказался о новом форварде команды. Итальянский полузащитник сравнил Довбыка с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку.

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Довбик о словах капитана Ромы

Новоиспеченный голеадор римлян Артем Довбик отметил, что его сравнение с Лукаку неуместно. Бельгиец играл в прошлом сезоне на позиции украинца.

Ромелу Лукаку – один из лучших центральных нападающих в Европе. Но я – не новый Лукаку, а Артем Довбик. Я хочу сделать все, что в моих силах, и чтобы болельщики ценили меня за то, что я могу сделать,

– заявил Довбик.

Украинский нападающий отметил, кто из игроков Серии А ему больше нравится. Довбык рассказал, что это форвард миланского Интера – Лаутаро Мартинес. Артем отметил аргентинца за его стиль и стабильность, которую демонстрирует футболист.

Украинец также ответил на вопрос о том, что он хочет больше выиграть, титул лучшего бомбардира или чемпионат Италии. Артем решительно ответил: Скудетто.

Напомним, что этим летом Артема сватали в Барселону, Манчестер Сити, Челси и Вест Хэм. Форвард должен был перейти в Атлетико Мадрид, но в последний момент присоединился к команде Даниэле Де Росси. На смену Довбику "матрасники" решили подписать Хулиана Альвареса, который играет за "горожан" в АПЛ.