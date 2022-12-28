Я изменился, каждый из нас будет работать, чтобы Украина была свободной и независимой, – Артем Довбик

Форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик заверил, что украинские футболисты работают во благо ВСУ. Игроки стремятся помочь в ускорении победы Украины в войне с Россией.

Артем Довбик рассказал, что война изменила его видение на свет. Также игрок поблагодарил ВСУ за их героизм.

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Артем Довбик рассказывает, что украинские спортсмены будут вносить свой вклад в победу Украины до последнего:

Я изменился. Поменялась вся наша страна, и сегодня каждый из нас работает ради того, чтобы Украина была свободной и независимой. Конечно, все наши достижения в тылу — ничто по сравнению с тем, что делают ребята на фронте. Но мы постоянно стремимся помогать нашим воинам. И будем это делать, пока украинская земля не очистится от всей гадости. Мы благодарим ВСУ за то, что они защищают нашу страну, позволяют нам свободно дышать и заниматься любимым делом, – рассказал нападающий Днепра-1.

Напомним, что Артем Довбик был признан лучшим игроком года в Украине.