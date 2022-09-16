Артем Довбик претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Нападающий Днепр-1 Артем Довбик может стать игроком недели в Лиге конференций. Лауреат будет определен голосами болельщиков.

Во втором туре Лиги конференций Днепр-1 сыграл на выезде против кипрского Аполлона. И победил 1:3. Это была первая победа для команды в еврокубках.

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Артем Довбик в этом матче отличился дублем и отдал результативный пас на Рубчинского, забившего первый гол в матче.

В УЕФА внесли Довбика в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. Опрос продлится до 16:00 по киевскому времени 16 сентября. Проголосовать за украинского футболиста можно по ссылке.

Видеообзор матча Аполлон – Днепр-1