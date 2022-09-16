У другому турі Ліги конференцій Дніпро-1 зіграв на виїзді проти кіпрського Аполлона. І переміг 1:3. Це була перша перемога для команди в єврокубках.

Як це було Феєрія Довбика приносить Дніпру-1 дебютну перемогу в Лізі Конференцій: відео голів

Артем Довбик в цьому матчі відзначився дублем та віддав результативний пас на Рубчинського, який і забив перший гол в матчі.

В УЄФА внесли Довбика у список претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі конференцій. Опитування триватиме до 16:00 за київським часом 16 вересня. Проголосувати за українського футболіста можна за посиланням.

Відеоогляд матчу Аполлон – Дніпро-1