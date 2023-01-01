Новое достижение Довбика: форвард Днепра-1 попал в топ-20 лучших бомбардиров мира
Источник:IFFHS
Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик отметился результативной игрой не только в чемпионате УПЛ, но и в международных поединках. Благодаря незаурядным бомбардирским качествам форвард оказался в престижном рейтинге.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших бомбардиров в международных матчах в 2022 году. В зачет шли голы в поединках за сборную, а также клуб в международных турнирах.
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Довбик в компании Неймара
В топ-20 лучших бомбардиров мира попал украинец Артем Довбик. Форвард Днепра-1 забил 5 голов в матчах Лиги конференций, где завершил год в статусе лидера бомбардирской гонки в турнире.
Еще 4 гола Довбик забил за сборную Украины: один в квалификации в ЧМ-2022, а еще три в матчах Лиги наций.
В итоге Артём забил 9 голов на международном уровне. Этого оказалось достаточно, чтобы занять 18-ю строчку в рейтинге бомбардиров мира. Кстати, такое же количество голов забил бразилец Неймар.
А победителем рейтинга стал лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси. Аргентинец забил 22 гола (4 – за ПСЖ, 18 – за сборную). На втором месте одноклубник Месси и соперник по финалу Мундиаля Килиан Мбаппе. У французского форварда 21 точный удар. Бронза у еще одного аргентинца – молодого таланта "Альбиселесте" Хулиана Альвареса (15 голов).
"Машина по забиванию голов" Эрлинг Холанд на четвертой строчке (14 голов), а поляк Роберт Левандовский на шестой (13 голов).
Топ-10 лучших бомбардиров мира:
- 1. Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина) – 22 гола (4 за клуб + 18 за сборную)
- 2. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция) – 21 (9+12)
- 3. Хулиан Альварес (Манчестер Сити, Аргентина) – 15 (8+7)
- 4. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, Манчестер Сити, Норвегия) – 14 (5+9)
- 5. Садио Мане (Ливерпуль, Бавария, Сенегал) – 14 (6+8)
- 6. Роберт Левандовски (Бавария, Барселона, Польша) – 13 (9+4)
- 7. Педро (Фламенга, Бразилия) – 13 (12+1)
- 8. Эльдор Шомуродов (Рома, Узбекистан) – 12 (1 + 11)
- 9. Ришарлисон (Эвертон, Тоттенхэм, Бразилия) – 12 (2+10)
- 10. Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет) – 12 (8+4)
...
- 18. Артем Довбык (Днепр-1, Украина) – 9 (5+4)
Напомним, что Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 в Катаре. На счету форварда "Ле Бле" 8 голов. У чемпиона мира 2022 года аргентинца Лионеля Месси на один точный удар меньше – 7.