Артем Довбик поддержал раненого военнослужащего: эмоциональное видео
Источник:Инстаграм Анатолия Анатолича
Артем Довбик поддержал раненого военнослужащего, который также является его болельщиком. О трогательной истории рассказал телеведущий Анатолий Анатолич.
Во время посещения одного из военных госпиталей Днепра, Анатолий Анатолич познакомился с молодым военнослужащим, который получил ранение. Как оказалось, парень является поклонником Артема Довбыка.
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Трогательный поступок Довбыка
Раненому солдату 19 лет, он доброволец и взял себе позывной "Жирона". До того, как пойти на фронт, парень увлекался игрой в футбол.
Анатолий Анатолич предложил военному записать видеообращение для Артема Довбика прямо из автомобиля скорой помощи. Футболист ответил за считанные минуты и между ними началось общение. Разговор с Довбиком подарил бойцу вдохновение.
Артем выразил поддержку украинским защитникам, а также волнение за Украину. В частности футболист пожелал военному здоровья.
История о трогательном поступке Артема Довбика от Анатолия Анатолича: смотрите видео
Напомним, что на праздновании завершения сезона Артем Довбик поздравил каталонских болельщиков с украинским флагом на плечах.