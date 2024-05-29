Во время посещения одного из военных госпиталей Днепра, Анатолий Анатолич познакомился с молодым военнослужащим, который получил ранение. Как оказалось, парень является поклонником Артема Довбыка.

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Трогательный поступок Довбыка

Раненому солдату 19 лет, он доброволец и взял себе позывной "Жирона". До того, как пойти на фронт, парень увлекался игрой в футбол.

Анатолий Анатолич предложил военному записать видеообращение для Артема Довбика прямо из автомобиля скорой помощи. Футболист ответил за считанные минуты и между ними началось общение. Разговор с Довбиком подарил бойцу вдохновение.

Артем выразил поддержку украинским защитникам, а также волнение за Украину. В частности футболист пожелал военному здоровья.

История о трогательном поступке Артема Довбика от Анатолия Анатолича: смотрите видео

Напомним, что на праздновании завершения сезона Артем Довбик поздравил каталонских болельщиков с украинским флагом на плечах.