Трансфер до сих пор под вопросом: Артем Довбик появился на тренировке Жироны

После слухов о трансфере в Атлетико, Артема Довбыка снова заметили в Жироне. Каталонский клуб опубликовал видео с тренировки.

В летнее трансферное окно целый ряд клубов заинтересован в подписании украинского лидера Жироны Артема Довбыка, однако наиболее заинтересован в трансфере – мадридский Атлетико. Недавно появилась информация, что украинец пропустил тренировку Жироны и отправился в Мадрид.

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Довбик остается в Жироне

"Каталонцы" опубликовали видео с последней тренировки команды.

На нем можно увидеть и украинского нападающего Артема Довбыка, который принимал активное участие в занятии.

Тренировка Жироны с Артемом Довбыком: смотрите видео

В сезоне-2023/2024 Артем Довбык сыграл за Жирону 41 матч во всех турнирах, в которых забил 25 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что Артем Довбик перешел в каталонский клуб в августе 2023, подписав 5-летний контракт. Жирона заплатила 7 миллионов евро за игрока, что стало рекордным трансфером "каталонцев".