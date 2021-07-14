Герой сборной Украины на Евро-2020 Довбик отдыхает с женой после сезона: фото
14 июля 2021 , 18:04Читати новину українською
Источник:инстаграм Артема Довбика
24-летний нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик перед стартом нового сезона отдыхает в Турции со своей женой.
Соответствующее фото футболист показал в инстаграме. Как подпись к фото футболист оставил лишь смайлик.
К слову Где продолжит карьеру Яремчук: Бенфика, Милан, Арсенал или останется в Генте
Довбик на Евро-2020
- Довбик принял участие в Евро-2020 в составе сборной Украины. Футболист вышел на замену в поединке 1/8 финала против Швеции (2:1) и забил победный гол на 120-й минуте встречи.
- В поединке 1-го тура УПЛ, который запланирован на 25 июля, Днепр-1 должен встретиться с полтавской Ворсклой.