Артема Довбика видят в качестве замены Харри Кейну: новый топ-клуб положил глаз на лидера Жироны

Форвард сборной Украины показал невероятный прогресс в этом сезоне и уже вызвал интерес со стороны нескольких престижных команд. Еще одним соискателем на игрока стала лондонская команда.

В этом году Артем Довбик показал незаурядный прогресс в игре. Форвард сборной Украины летом перебрался в Жирону, где сразу закрепился у основания.

По теме Челси хочет подписать форварда сборной Украины: названа сумма потенциального соглашения

Лондон манит Артема

Уверенная игра украинца вызвала к нему интерес более престижных команд. Уже этим летом нападающий может оказаться в АПЛ или пойти на повышение в Ла Лиге.

Ранее в СМИ сообщали о заинтересованности со стороны "Челси" и "Атлетико". Теперь же появилась информация, что Довбик хочет подписать лондонский Тоттенхэм.

"Шпоры" до сих пор находятся в поиске идеальной замены Харри Кейну, который перед этим сезоном перебрался в Баварию. Отметим, что в столице Англии уже выступают три украинца – Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Читайте также Почетный президент Днепра-1 возмутился, что Довбик попал в список "уклончан"

Стремительный прогресс Довбика

Напомним, что в прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром УПЛ с 24 голами и помог Днепру-1 стать вицечемпионом УПЛ. Летом Жирона побила свой трансферный рекорд ради Артема, выложив около 8 миллионов евро.

В Ла Лиге Артема прорвало, ведь после 19 туров он является лидером турнира по системе "гол+пас". На его счету 11 мячей и 5 результативных передач. Его Жирона является главной сенсацией чемпионата Испании, команда выиграла 15 из 19 матчей и разделяет 1-2 места с Реалом