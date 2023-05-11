Лучший бомбардир УПЛ предложил свою кандидатуру турецкому клубу, – СМИ

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в солнечной Турции. Футболист может пополнить состав седьмой команды Суперлиги Турции.

Как будто агент 25-летнего форварда предложил услуги своего клиента турецкому Трабзонспору, куда СМИ сватаются Артема. Сделали это потому, что Довбик не получил никакого предложения из-за границы, поэтому решил сам взять на себя инициативу: "Если вы все еще во мне заинтересованы, поговорим".

К теме Думаю, что все будет и все закончится хеппи-эндом – Довбик об интересе от европейских клубов

Интересно, где окажется в итоге нападающий

Хотя раньше Довбик заявлял, что не рассматривает вариант с Турцией. Нападающий Днепра-1 хочет продолжить свою карьеру в одной из европейских команд.

Местные пресса заявляет, что Трабзонспор уже даже начал стадию переговоров с Днепром-1.

Напомним, что контракт Довбика с Днепром-1 заканчивается в конце декабря 2023 года. Раньше была информация, что днепровский клуб активно работает над пролонгацией соглашения с Артемом.

К слову. Довбик может стать лучшим бомбардиром всех времен УПЛ и на мажорной ноте попрощаться с украинским чемпионатом. До рекорда бывшего футболиста Шахтера Генриха Мхитаряна остается забить 3 гола, а для того чтобы выйти на действующее первое место Артему нужно до конца текущего сезона забить 4 мяча.

Как Артем Довбик феерит в УПЛ